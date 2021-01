Sanità: novità ad Alghero

22:04 Sardegna arancione: ricorso della Regione «Difendiamo la Sardegna da un provvedimento ingiustificato e dannoso e chiediamo al Tar l´immediato annullamento», dichiara il governatore dell´Isola Christian Solinas

28/1/2021 Non c´è Speranza, Sardegna rimane arancione Da domenica cambiano le regole per il lockdown ma non per i sardi. Ecco le regioni che possono diventare gialle: tra queste non compare la Sardegna. A Sassari la nuova terapia intensiva non avrebbe ne anestesisti ne infermieri

18:01 Covid-19: 7 decessi, sono 257 i nuovi casi Sono 453 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre scendono a quaranta i pazienti in terapia intensiva (- tre). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.594, mentre i guariti nelle ultime ventiquattro ore sono stati 514

8:45 Contagi Covid, Sassari maglia nera Nel dettaglio della rilevazione dell’Inail in Sardegna le denunce di infortunio causa Covid-19 sono per il 43,8% dei casi localizzate nella provincia di Sassari con 880 infortuni, seguita da Cagliari con 542 casi (27%), Nuoro con 262 (13,1%), Sud Sardegna 178 casi (8,9%), Oristano con 145 casi (7,2%)

28/1/2021 «Zona arancione, Regione incapace» «La responsabilità del passaggio in zona arancione è esclusivamente in capo alla Regione, incapace di monitorare la situazione epidemiologica», dichiara il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale Gianfranco Ganau

27/1/2021 «Sardegna subito zona gialla» «In caso contrario - ha scritto il governatore dell´Isola Christian Solinas al ministro della Salute Roberto Speranza - saranno avviate azioni legali volte ad evitare ogni ulteriore danno ad un territorio già duramente provato dalla crisi»

27/1/2021 Sanità, il consiglio «carta straccia» Presa di posizione pubblica di sette consiglieri algheresi. Situazione sempre più grave quella in cui sprofonda la sanità nel territorio di Alghero. Anche il recente deliberato unanime del Consiglio comunale diventa «carta straccia»

27/1/2021 «Subito la revoca del commissario Assl Sassari» La mozione arriva in Consiglio regionale su iniziativa dei Progressisti, legata alla vicenda della tendocopertura da 300metri quadri installata nel complesso sanitario di Rizzeddu, «noleggiata al di fuori delle regolari procedure amministrative e mai utilizzata per lo scopo che era stato prefisso»

28/1/2021 Sanità: l´Oristanese incontra il nuovo commissario Lunedì, nel Centro sociale di Simaxis, i sindaci del territorio hanno esposto al nuovo responsabile della sanità oristanese Antonio Francesco Cossi i tanti problemi che da anni caratterizzano i loro Comuni

27/1/2021 Focolaio in Medicina interna: prosegue l'indagine Da venerdì, si sono registrate ventiquattro positività tra i pazienti. Negative le degenti e gli operatori del Reparto Donne. Infezione circoscritta anche grazie all’uso corretto dei Dpi tra gli operatori

28/1/2021 Tac oncologico: Businco abbatte liste d´attesa L´Ospedale cagliaritano abbatte le liste d´attesa per le tac dei follow-up oncologici. «E´ un risultato importante. Anche in emergenza garantiamo esami e cure a tutti i pazienti fragili», sottolinea il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas

27/1/2021 5mila chiamate ogni giorno al 118 di Cagliari In commissione Sanità del Consiglio regionale i numeri nascosti dell’emergenza Covid. La commissaria Areus Simonetta Cinzia Bettellini in audizione per fare il punto sul sistema di emergenza urgenza della Sardegna

30/12/2020 Covid, altri 328 positivi e 5 morti 496 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 44 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva