Lutto nel calcio algherese: è morto Germano Pozzati

Così, il presidente della Sezione Aia di Alghero Antonello Masu ricorda Germano Pozzati, deceduto nella sua casa di Santa Maria la Palma, a causa di un infarto, all'età di 71 anni. Pozzati, conosciutissimo nell'ambiente calcistico, ha iniziato a “fischiare” sui campi delle categorie minori nella stagione 1968/69, per poi andare a calcare palcoscenici più importanti.



Infatti, da direttore di gara era arrivato in serie C e, da assistente, fino alla serie A. Da sempre attento alla forma fisica, aveva iniziato ad accusare problemi nel dicembre 2020. Ieri (venerdì), la brutta notizia: il triplice fischio finale della sua vita. Germano, vedovo da qualche anno, era padre di due figli.



«Germano è stato per noi un fratello più grande. Quello che, adesso, è il tutor per gli arbitri più giovani. Una figura che lui ha anticipato da trent'anni. Sempre alla ricerca di qualcosa di stimolante. Quando rientrava da una gara, arbitrata non al meglio, non si demoralizzava. Dal lunedì gli allenamenti diventavano più impegnativi. E, regolamento alla mano, andava a ripassare quei punti che, secondo l'osservatore, non erano stati interpretati in maniera corretta. Benché fuori dall'Aia da molti anni, è rimasto legatissimo. Mi ha sempre chiesto notizie dei nostri ragazzi. Dove sei adesso, hanno annunciato, come prima delle gare: "Arbitra il signor Pozzati, della Sezione di Alghero"».

Così, il presidente della Sezione Aia di Alghero Antonello Masu ricorda Germano Pozzati