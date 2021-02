Red 23:13 Archeologia: lunedì riapre Barumini Da domani, riaprono il sito Unesco di Su Nuraxi, Casa Zapata e il Centro “Giovanni Lilliu”. Visitabili le bellezze storico-archeologiche del paese in una nuova veste, dopo la consegna dei lavori di illuminazione, messa in sicurezza e restauro del sito







«Finalmente possiamo riaprire al pubblico i tesori archeologici e culturali del nostro territorio – annuncia Emanuele Lilliu presidente della Fondazione Barumini sistema cultura – sono stati mesi difficili per tutti, per la Fondazione e i suoi lavoratori, ma anche per la diffusione della cultura, vero patrimonio e pilastro della Sardegna e dell’Italia. Nonostante questo momento di chiusure e difficoltà, necessarie per frenare la diffusione del contagio, il lavoro della Fondazione non si è mai fermato e nelle prossime settimane verranno svelati importanti progetti e appuntamenti. Intanto, da domani, con la riapertura e le tante novità in arrivo, i visitatori potranno godere di tutte le bellezze di Barumini e del nostro territorio grazie a un’offerta ancora più ricca e integrata».



Nuova illuminazione che permetterà, di giorno e di notte, di scoprire ogni piccolo segreto del sito Unesco di Su Nuraxi, più sicurezza per tutti i visitatori e un'immagine ancora più nuova del nuraghe simbolo del territorio e dell'Isola. Sono alcune delle novità che da domani porta con sé la riapertura del polo archeologico di Barumini. Infatti, sono stati consegnati i lavori di restauro di alcune parti del sito e di messa in sicurezza dell'area che ha permesso l'installazione del nuovo impianto di illuminazione, ma anche l'abbattimento di barriere architettoniche, l'attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza e il rifacimento dello scivolo d'ingresso all'area archeologica con la messa a punto delle scale con i gradini antiscivolo. Un lavoro intenso, che permetterà una migliore fruizione di tutto il sistema archeologico.