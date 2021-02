Cor 9:41 In Sardegna dati da fascia bianca, c´è Speranza Da lunedì 1° marzo Lombardia, Piemonte e Marche in fascia arancione. In zona rossa Basilicata e Molise. Dati confortanti in Sardegna, dove l´indice Rt è il migliore d´Italia ma nessun pronunciamento ancora dal Ministero



Rt più basso d'Italia (appena lo 0,68). Per la terza settimana di seguito diminuiscono contagi, ricoveri ed anche i posti di terapia intensiva registrano un contenimento ben al di sotto dell'indice di pericolosità. Dentro questi parametri, il Cts attribuisce la fascia bianca, ma dal competente Ministero della Sanità ancora non c'è stato nessun pronunciamento a riguardo.



Non si può dire lo stesso per il resto delle regioni italiane dove aumentano i focolai e il pericolo di contagi cresce in molti territori. Tanto che da lunedì 1° marzo la Lombardia, il Piemonte e le Marche entreranno ufficialmente in fascia arancione, mentre la Basilicata e il Molise saranno zone rosse. L’indice di contagio nazionale (Rt) resta sì identico a quello di una settimana fa, ma nove regioni e una provincia autonoma hanno superato la soglia limite di 1 e gli altri parametri mostrano che non c’è tempo da perdere.



