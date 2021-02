Cor 20:45 Bar e ristoranti anche a cena, nessun coprifuoco

I positivi dati epidemiologici consentiranno di ridurre ai minimi termini per gli abitanti dell’isola le misure di contenimento: in pratica - secondo quato prevede il Dpcm in vigore dal 15 gennaio a firma Giuseppe Conte - rimangono in vigore solo l’obbligo della mascherina, il distanziamento sociale e l’obbligo di sanificazione. Potranno così riaprire le palestre, i cinema ed i teatri. Ristoranti e bar potranno tenere le serrande alzate anche dopo le ore 18, nessun coprifuoco previsto alle ore 22 di notte. Insomma, un sostanziale ritorno alla normalità.



CAGLIARI - Con la firma del ministro Roberto Speranza, la Sardegna diventa la prima regione dìItalia a sperimentare la zona bianca. Numeri estramemente favorevoli: contagi e ricoveri minimi, buona possibilità di cure ospedaliere, trasmissibilità del virus estremamante bassa.