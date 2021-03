Cor 6:58 Solinas firma: ristoranti fino alle 23, bar alle 21 La Sardegna dalla giornata di oggi, lunedì 1 marzo, si risveglia in Zona bianca. E´ la prima regione in Italia a sperimentare la fascia con minori restrizioni. Riapertura graduale per tutte le attività. Solinas firma la nuova ordinanza | ORDINANZA



bianca. E' la prima regione in Italia a sperimentare la fascia con minori restrizioni. Riapertura graduale per tutte le attività, si parte da quelle di ristorazione. Non più solo asporto, delivery e take away: i ristoranti potranno restare aperti fino alle 23, mentre i bar fino alle 21.



Se tutti i dati sull'andamento epidemiologico saranno rispettati, dalla prossima settimana ci sarà anche il via libera per la riapertura di palestre, piscine, scuole di danza, musei e luoghi della cultura, oltre alla riapertura dei centri commerciali anche nel fine settimana.

Rimane il coprifuoco dalle 23.30 alle 5. Fermo restando l'uso delle mascherine e il distanziamento, le limitazioni riguarderanno anche la sosta nei punti "caldi" ossia piazze, belvedere e lungomare.



