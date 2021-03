Cor 11:38 «Zona bianca, ora controlli severi» Parole di Tatiana Argiolas, consigliera comunale di Alghero. «Ora più che mai servano controlli severi per garantire il rispetto delle regole, oltre ovviamente ai controlli sanitari in entrata nel nostro territorio regionale»



nella foto), consigliera comunale nella fila di Forza Italia ad Alghero. Prudenza, responsabilità e controlli: sono queste le chiavi vincenti per poter fronteggiare possibili ritorni del virus e contenere contagi, garantendo così anche in Riviera del corallo un graduale ritorno alla normalità. Commenti ALGHERO - «Dal primo marzo saremo in zona bianca. Questo non significa che possiamo abbassare la guardia, non ce lo possiamo permettere. Confido davvero nel senso di responsabilità e di prudenza dei cittadini, che in tantissimi hanno mostrato sin dall’inizio di questa pandemia. Tuttavia, facendo un giro nelle belle giornate di sole come quella di oggi, ahimè, si può notare che di irresponsabili è pieno in ogni angolo: gente che circola tranquillamente senza mascherina, che fuma indisturbata in faccia ad altri passanti o al “vicino di tavolino”... Mi spiace ma sono dell’idea che ora più che mai servano controlli severi per garantire il rispetto delle regole, oltre ovviamente ai controlli sanitari in entrata nel nostro territorio regionale». Lo dice Tatiana Argiolas (), consigliera comunale nella fila di Forza Italia ad Alghero. Prudenza, responsabilità e controlli: sono queste le chiavi vincenti per poter fronteggiare possibili ritorni del virus e contenere contagi, garantendo così anche in Riviera del corallo un graduale ritorno alla normalità.