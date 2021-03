Cor 15:30 Covid: chiuso il convitto di Alghero Più di 50 studenti a casa. La struttura che ospita le studentesse dell’istituto Alberghiero di Alghero chiusa precauzionalmente. Accertata positività al Covid-19 di una operatrice. In quarantena il personale. Modifica nell´erogazione delle lezioni



Covid-19 di una operatrice del convitto femminile di via Sassari, l’Ats Sardegna ha provveduto a tracciare i contatti e a disporre la quarantena precauzionale del personale che ha avuto contatti diretti con la persona interessata.



Chiuso dalla dirigenza scolastica, dalla giornata di ieri (martedì), il convitto femminile per l'impossibilità di garantire l’erogazione del servizio con gran parte del personale in quarantena precauzionale.



