A.B. 9:08 Nuove cariche per lo Yacht club Alghero Ufficializzata la nuova presidenza di Pierpaolo Carta. Con lui nel Consiglio direttivo anche Daniele Alicicco, Antonello Macciotta, Andrea Russo, Emanuele Scuncia, Paolo Emilio Zoagli e Roberto Trova







Nella foto: il nuovo Consiglio direttivo Commenti ALGHERO - L’attività dello Yacht club Alghero può proseguire ora a “vele spiegate”. Dopo l’elezione di presidente e nuovo Consiglio direttivo, tra conferme e nuovi ingressi, si è svolta anche la prima riunione dell’organismo neoeletto.La seduta è servita per ritrovarsi attorno al tavolo e ufficializzare il passaggio della presidenza da Aldo Macciotta a Pierpaolo Carta e per distribuire le cariche. Il nuovo vicepresidente è Daniele Alicicco.Direttore Sportivo è Antonello Macciotta, il segretario Andrea Russo e il tesoriere è Emanuele Scuncia. E ancora, il responsabile della sede è Paolo Emilio Zoagli, mentre il responsabile dei Servizi nautici è Roberto Trova.Nella foto: il nuovo Consiglio direttivo