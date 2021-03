Cor 17:30 Vaccini: over 85enni tutti in fila ad Alghero Si registrano lunghe file nell´ospedale ad Alghero, dove dal pomeriggio di oggi sono in attesa decine di anziani per la vaccinazione anti-covid. Malumori e non poche lamentele



ALGHERO - Capita che decine di over 80 e 85enni si ritrovino alla stessa ora nello stesso ospedale. Tutti in fila, rigorosamente in piedi, davanti al Centro Trasfusionale dell’ospedale Civile di Alghero in attesa della propria dose di vaccino anti-covid. Secondo le numerose lamentele, a diversi di loro sarebbe stato comunicato l'appuntamento con lo stesso orario, solo così si giustificherebbe la lunga fila. Inevitabili i malumori tra gli anziani e i numerosi accompagnatori.