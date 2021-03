Cor 22:47 Sarroch in zona rossa per 14 giorni Dalle ore 14 di giovedì scatta la zona rossa su tutto il territorio del comune con la limitazione degli spostamenti delle persone e la chiusura di tutte le attività non essenziali



Commenti SARROCH - Ai fini di precauzione e prevenzione a tutela della salute pubblica il sindaco del comune di Sarroch ordina l’istituzione della zona rossa nel territorio per 14 giorni a partire dalle ore 14 del 18 marzo 2021 fino alle ore 14 del 31/03/2021 con la limitazione degli spostamenti delle persone, salvo le deroghe previste e la sospensione di alcune attività non essenziali per evitare l’ulteriore diffusione del contagio. La decisione si è resa necessaria a causa del tasso dei casi positivi calcolato negli ultimi 7 giorni, ben superiore al valore previsto per legge di 250 casi positivi ogni 100 mila abitanti. Nello specifico, l'Ats Sardegna ha rilevato un aumento della diffusione dell’infezione da Sars-Cov2 nella popolazione, pari a 50 nuovi casi negli ultimi 14 giorni.