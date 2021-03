Red 11:36 «Cancellate la Tari per gli agriturismi» I partiti del Centrosinistra algherese Partito democratico, Lista per Alghero, Sinistra in Comune e Futuro in Comune hanno presentato una mozione per richiedere la cancellazione della Tari per il 2021 per le aziende agrituristiche







I partiti del Centrosinistra algherese Partito democratico, Lista per Alghero, Sinistra in Comune e Futuro in Comune sottolineano «che, a causa della pandemia Covid-19 in tutto l’anno 2020 le attività agrituristiche del territorio hanno subito una forte riduzione della loro attività per contenere l’epidemia e che anche per alcuni mesi del 2021 si dovranno verosimilmente mantenere tali restrizioni con chiusure contingentate delle attività agrituristiche». E per questo, serve che la politica dia una mano alle attività economiche del territorio. Commenti ALGHERO - «Si impegna il sindaco a predisporre tutti gli atti amministrativi e finanziari con la conseguente copertura nei capitoli del Bilancio di previsione 2021 per abbattere gli oneri Tari per tutto il 2021 alle aziende agrituristiche del Comune di Alghero». Questo il fulcro della mozione presentata dai consiglieri comunali d'Opposizione Mimmo Pirisi, Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo.I partiti del Centrosinistra algherese Partito democratico, Lista per Alghero, Sinistra in Comune e Futuro in Comune sottolineano «che, a causa della pandemia Covid-19 in tutto l’anno 2020 le attività agrituristiche del territorio hanno subito una forte riduzione della loro attività per contenere l’epidemia e che anche per alcuni mesi del 2021 si dovranno verosimilmente mantenere tali restrizioni con chiusure contingentate delle attività agrituristiche». E per questo, serve che la politica dia una mano alle attività economiche del territorio.