XVIII Baia delle Ninfe: aperte le iscrizioni

ALGHERO - Si sono aperte le iscrizioni della XVIII della Baia delle Ninfe, gara di regolarità classica per auto storiche e moderne, valida per il Campionato Italiano Regolarità CIREAS di ACI Sport in programma il 20 ed il 21 settembre 2025. L’appuntamento in programma tra Alghero ed il nord ovest della Sardegna è organizzato dall’Automobile Club Sassari, punta a valorizzare il territorio in un contesto più destagionalizzato rispetto al consueto pienone estivo ed offrire emozioni intense ai protagonisti sulle loro affascinanti vetture. Atteso come sempre il numeroso pubblico che come da tradizione accorrerà lungo le prove al richiamo di automobili dal grande fascino ed eleganza che si confronteranno come sempre sui pressostati della regolarità, disciplina sportiva che consente infatti agli equipaggi di poter godere della bellezza e dell’ospitalità del territorio. 315 km di percorso, diviso su due tappe scandite da 68 prove cronometrate tra Alghero, San Giuliano, Fertilia, Stintino.



Quartier generale della competizione sarà come sempre l’Hotel Corte Rosada in Via Porto Conte 77, nella meravigliosa Baia delle Ninfe di Alghero, che ospiterà come da tradizione la direzione di gara, la segreteria e la cerimonia di premiazione. Ulteriore motivo di interesse sarà la copertura mediatica assicurata da ACI Sport TV, canale 228 di Sky, 52 di TivùSat ed in streaming su www.acisport.tv che trasmetterà servizi dedicati relativi alla cronaca sportiva, al racconto del territorio e la Power Stage Classic, la tradizionale prova spettacolo su tre pressostati che si svolgerà ad Alghero a partire dalle 19.45. ll percorso 2025 è stato ideato per esaltare sia l’aspetto tecnico che quello paesaggistico, alternando grandi centri costieri come Alghero e Stintino a suggestivi borghi dell’entroterra, tra cui Villanova Monteleone, Putifigari e Ittiri.



La manifestazione entrerà nel vivo sabato 20 settembre con le verifiche sportive e tecniche presso l’Hotel Corte Rosada di Alghero (ore 8:00 – 12:30). La cerimonia di partenza si terrà alle 14:30 alle Tenute Sella & Mosca, cantina partner dell’evento, dove prenderanno il via le prime Prove Cronometrate (PC) tra i vigneti in vendemmia. Il percorso di gara proseguirà verso la panoramica di Monte Carru per la PC di San Giuliano, attraverserà le zone rurali tra Alghero e Putifigari (Scala Mala) e raggiungerà un’inedita serie di concatenate nei pressi di Villanova Monteleone, con chiusura del settore e rinfresco alla Locanda Minerva. Dopo una breve sosta, la carovana ripartirà per affrontare nuove PC tra Ittiri e Putifigari, una seconda sessione a Villanova Monteleone e i passaggi spettacolari su Punta Ena Tunda, con rientro lungo la litoranea Alghero–Bosa. L’arrivo della prima vettura è previsto alle 19:45 alla Banchina Dogana sul Lungomare Barcellona di Alghero, dove si svolgerà la spettacolare Power Stage Classic su tre tubi, trasmessa in diretta su ACI Sport TV (Sky canale 228 e TivùSat canale 52). La giornata si concluderà con un apericena sulla Rambla, a base di prodotti tipici locali. In totale, nella prima tappa saranno percorsi circa 160 km.



Domenica 21 settembre, la seconda giornata si aprirà alle 8:15 dal Cohiba di Fertilia, con colazione offerta a tutti gli equipaggi. Il nuovo tracciato condurrà i partecipanti tra Santa Maria la Palma, La Pedraia e Stintino, con C.O. di settore e Controllo a Timbro sulla celebre spiaggia della Pelosa. La gara riprenderà con passaggi invertiti e rinnovati lungo le concatenate, per poi concludersi con il Controllo a Timbro a Capo Caccia e l’arrivo finale all’Hotel Corte Rosada, sede del pranzo conclusivo e della cerimonia di premiazione. Al termine dell’evento, gli equipaggi avranno percorso complessivamente circa 315 km in uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo, tra passione motoristica e valorizzazione del territorio. A vincere l’edizione 2024 furono Indelicato e Cantarini su A112 della Rovigo Corse. Oggi Maurizio Indelicato. Attuale leader del campionato 2025 sono Angelo Accardo e Caterina Vagliani su Fiat 508 C della Franciacorta Motori.