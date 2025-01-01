S.A. 17:28 Cade in bici all´Asinara: 31enne trasportato ad Alghero Un uomo di 31 anni ha riportato un trauma cranico e una frattura ad una mano in seguito ad una caduta durante un’escursione in bicicletta. Trasportato dalla Capitaneria a Porto Torres e poi in ambulanza al Pronto Soccorso di Alghero



PORTO TORRES - Nel pomeriggio di ieri, martedì 19 agosto 2025, la Guardia Costiera di Porto Torres ha effettuato il trasporto in emergenza, dall’isola dell’Asinara al porto di Stintino, di un uomo di 31 anni che aveva riportato un trauma cranico e una frattura ad una mano in seguito ad una caduta durante un’escursione in bicicletta. Dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres è stato disposto l’invio di una motovedetta presso l’ormeggio di Cala Reale per garantire il trasferimento del malcapitato, nel frattempo già sottoposto alle prime cure da parte del personale sanitario del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta), che garantisce il servizio di presidio medico stagionale sull’Isola dal 1° giugno al 30 settembre.



L’infortunato, accompagnato dal personale sanitario del CISOM, è stato quindi imbarcato sulla motovedetta della Guardia Costiera e trasferito presso il porto di Stintino, dove ad attenderlo era presente un’autoambulanza del 118 per il successivo trasferimento al Pronto Soccorso di Alghero.

L’attività è stata condotta nell’ambito del protocollo di intesa promosso dalla Capitaneria di porto turritana e sottoscritto da ASL di Sassari, Comune di Porto Torres, Conservatoria delle coste della Sardegna, Parco Nazionale dell’Asinara e Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), con lo scopo di assicurare un primo intervento sanitario alla popolazione che transita o si trova sull’isola dell’Asinara, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.