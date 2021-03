Red 18:18 Irpef: Porto Torres alza soglia esenzione L´addizionale non sarà dovuta dai soggetti che, nell´anno di riferimento, non hanno conseguito un reddito complessivo Irpef superiore a 15mila euro (lo scorso anno la soglia era a 10mila euro). Inoltre, è stata cancellata la fidejussione per la rateizzazione dei debiti







«Abbiamo adottato questi provvedimenti per non gravare ulteriormente su chi sta combattendo contro la crisi - dichiara l'assessore comunale al Bilancio Alessandro Carta - E grazie al nuovo regime di aliquote (un aumento davvero irrisorio) avremo a disposizione dei fondi che quest'anno saranno utilizzati per incrementare il fondo manutenzioni. Ringrazio il presidente Mura e tutta la Commissione per lo spirito di collaborazione: abbiamo voluto lanciare il messaggio che l'Amministrazione comunale in situazioni eccezionali può essere flessibile, portando allo stesso tempo benefici al bilancio». Commenti PORTO TORRES. La Giunta comunale di Porto Torres ha proposto una nuova disciplina dei tributi comunali per venire incontro a famiglie e imprese in difficoltà nell'anno della pandemia; tutto questo aumentando il gettito nelle casse comunali grazie alle nuove aliquote Irpef. Ieri mattina (lunedì), alcune modifiche in tema di entrate locali sono state approvate dall'Ottava Commissione Finanze, presieduta da Gaetano Mura. E' stata innalzata la soglia di esenzione per non versare l'addizionale Irpef: non sarà dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, non hanno conseguito un reddito complessivo Irpef superiore a 15mila euro (lo scorso anno la soglia era a 10mila euro).Modifiche anche per la rateizzazione di pagamento dei debiti di natura tributaria, extra tributaria e patrimoniale: è stata abrogata la parte del regolamento che prevedeva, come condizione per definire il piano di rientro dei tributi non versati, la presentazione di una garanzia fidejussoria. Nel caso in cui l’ammontare complessivo della somma rateizzata fosse pari o superiore 10mila euro, bisognava stipulare una fidejussione pari al 25percento del valore: una soluzione che diventa insostenibile nel caso di importi molto alti. La garanzia è stata cancellata: in caso di mancato pagamento si perde la possibilità di rateizzare il debito e l’intero importo dovuto diventa immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.«Abbiamo adottato questi provvedimenti per non gravare ulteriormente su chi sta combattendo contro la crisi - dichiara l'assessore comunale al Bilancio Alessandro Carta - E grazie al nuovo regime di aliquote (un aumento davvero irrisorio) avremo a disposizione dei fondi che quest'anno saranno utilizzati per incrementare il fondo manutenzioni. Ringrazio il presidente Mura e tutta la Commissione per lo spirito di collaborazione: abbiamo voluto lanciare il messaggio che l'Amministrazione comunale in situazioni eccezionali può essere flessibile, portando allo stesso tempo benefici al bilancio».