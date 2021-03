Red 15:05 Vaccinazioni Oristano: due appuntamenti per gli ultra80enni Domani e venerdì, saranno convocati al Poliambulatorio di Via Michele Pira 168 ultra80enni, secondo le modalità e i criteri adottati per domenica, a scorrimento dello stesso elenco







Le due nuove giornate vaccinali al Poliambulatorio di Oristano si sommano a quelle già effettuate il 10 e l'11 marzo (nelle quali erano stati immunizzati 197 ultraottantenni) e a quella di domenica 28 marzo, durante la quale saranno chiamati circa 1200 anziani. Tutti gli over 80 che non fossero stati finora convocati, lo saranno a breve, nei successivi appuntamenti. Commenti ORISTANO - Due nuovi appuntamenti vaccinali in programma dedicati agli anziani residenti a Oristano e organizzati dal Servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Assl Oristano, diretto da Maria Valentina Marras, con la collaborazione del Comune di Oristano. Domani, giovedì 25, e venerdì 26 marzo, saranno convocati al Poliambulatorio di Via Michele Pira 168 ultra80enni, secondo le modalità e i criteri adottati per domenica 28, a scorrimento dello stesso elenco.Come per le precedenti convocazioni, il personale della Protezione civile, sotto il coordinamento della Fondazione Oristano, sta consegnando in queste ore, al domicilio delle persone interessate, una lettera d'invito con l'indicazione di giorno e orario in cui presentarsi al Poliambulatorio, corredata della modulistica da compilare per la somministrazione del vaccino “Pfizer”. Dagli stessi elenchi saranno anche attinte dieci persone di riserva, che potranno essere contattate telefonicamente dal personale Assl nelle giornate di giovedì o venerdì in caso di assenza degli anziani invitati.Le due nuove giornate vaccinali al Poliambulatorio di Oristano si sommano a quelle già effettuate il 10 e l'11 marzo (nelle quali erano stati immunizzati 197 ultraottantenni) e a quella di domenica 28 marzo, durante la quale saranno chiamati circa 1200 anziani. Tutti gli over 80 che non fossero stati finora convocati, lo saranno a breve, nei successivi appuntamenti.