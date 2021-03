«Mario Conoci a Chi l’ha visto»

23/3/2021 «Vaccini, insostenibile disorganizzazione» Montano le proteste ad Alghero per l´andamento, decisamente discutibile, delle vaccinazioni per gli over 80. Ecco la foto scattata lunedì alle ore 9.30 all´esterno dell´ospedale Civile

17:09 Covid: 153 nuovi casi, positività al 3% Si registrano due nuovi decessi (1.218 in tutto). Sono invece 173 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+1), mentre sono 26 (+2) i pazienti in terapia intensiva

9:15 In Sardegna anche la variante sud africana Covid: Dopo quelle inglese e brasiliana, il laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari individua tre casi in due comuni del Nord Ovest Sardegna.

18:10 A Tempio si vaccina nel Teatro Tenda Il sindaco Gianni Addis annuncia che il giorno sabato 27 marzo riprenderanno a Tempio le vaccinazioni, riservate ai docenti di ogni ordine e grado e al personale ATA di tutte le scuole cittadine

12:41 Vaccinazioni per i primi pazienti oncologici Dopo la somministrazione ai nefropatici che svolgono la dialisi in ospedale, ieri sera sono iniziate quelle per i pazienti che svolgono la terapia in Oncologia medica al “Santissima Annunziata” di Sassari

14:16 Stintino: 91enne la prima vaccinata Ieri, il Museo della Tonnara ha ricevuto i primi cento chiamati in questa fase. Organizzati dal Comune e dall´Ats Sardegna-Assl Sassari percorsi agili per facilitare gli anziani

23/3/2021 Sanità, la triade contro Alghero Così Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi: «la triade Pais-Conoci-Salaris che oramai gestisce la maggioranza cittadina di cdx e che, più che di difendere il diritto degli algheresi di avere una sanità che funziona, è preoccupata di non infastidire i vertici regionali»

16:05 Vaccini per il personale delle scuole di Olbia «Siamo pronti a proseguire con le vaccinazioni del personale docente e non docente delle scuole», annuncia il sindaco Settimo Nizzi. Doppio appuntamento nell´Hub, venerdì e sabato mattina

15:05 Vaccinazioni Oristano: due appuntamenti per gli ultra80enni Domani e venerdì, saranno convocati al Poliambulatorio di Via Michele Pira 168 ultra80enni, secondo le modalità e i criteri adottati per domenica, a scorrimento dello stesso elenco

10:41 Centro diurno: il Labirinto chiede soluzioni «L’associazione, da tempo sollecita la dirigenza del Dipartimento e auspica l´attenzione dell’Amministrazione comunale, allo scopo di ottenere un intervento atto a ripristinare quanto prima un servizio fondamentale per vita di chi, in modo incolpevole, già soffre di altre privazioni», dichiara il presidente Elisabetta Boglioli

23:16 Covid a Oristano: 4 guarigioni e nessun contagio Per effetto dell´aggiornamento odierno, i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria restano 766, i pazienti guariti salgono a 725, mentre quelli ancora in cura scendono a ventisei

7:55 Sanità, la Civica bacchetta destra e sinistra "Noi con Alghero" si smarca e ribatte ad opposizione e maggioranza (col comunicato della domenica) che denunciavano, a più riprese, la situazione difficile della sanità nel territorio di Alghero

23/3/2021 «Vaccini, urgente una riprogrammazione» «Vaccinazioni in ordine sparso in Sardegna. Urgente una riprogrammazione della campagna di vaccinazione anti Covid-19 nel Medio Campidano», denuncia il consigliere regionale del Partito democratico Rossella Pinna

22:09 Vaccini: attivo l´Hub di Olbia «Potenziamo il sistema per l´immunizzazione dei sardi», ha dichiarato oggi il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, in occasione dell´apertura del quarto hub nell´Isola

23/3/2021 Malattie del fegato: azzerate le liste d’attesa L’Unità integrata di epatologia ha attivato tre ambulatori al Palazzo Rosa di Sassari ed effettua visite anche per i pazienti trapiantati

23/3/2021 Il comune di Bono torna in lockdown Bono è il sesto comune sardo attualmente in zona rossa. Il sindaco Elio Mulas ha annunciato nuove restrizioni fino al 6 aprile ed ha adottato la nuova ordinanza che blinda il paese

22/3/2021 Ripartono le vaccinazioni nell'Oristanese Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid in provincia di Oristano: da oggi, i team vaccinali saranno impegnati con l’immunizzazione delle persone ultraottantenni nei Comuni di Marrubiu, Busachi, Ales, Cabras, Gonnostramatza, Curcuris e Oristano

22/3/2021 Sardi e sicuri: superati i 230mila tamponi Oltre 230mila i test eseguiti nelle sei tappe della campagna di screening della Regione autonoma della Sardegna, condotta da Ares-Ats. Nel fine settimana, 26.116 i tamponi effettuati