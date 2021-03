A.B. 21:24 Motocross: spettacolo al Lazzaretto Si è corsa oggi, sulla pista di Salvatore Cambule, la prima prova del Campionato sardo Fmi, organizzata dal Motoclub Asd Lazzaretto. 106 i piloti al via, in una giornata spettacolare, tra sole, sabbia, motori, mare e un panorama mozzafiato







Nelle “65cc Debuttanti”, vittoria di Francesco Grosso, davanti a Samuel Soro, Stefano Figus e Riccardo Ortu. Nelle “65cc Cadetti”, Giacomo Figus ha preceduto Antonio Fiori e Cesare Piga. Nelle “85cc Junior”, successo per Samuele Piredda, seguito da Michele Argiolas, Marco Melis e Alice Putzolu. Nelle “85cc Senior, vanno sul podio Cristian Salvatore, Mattia Piredda e Anh Tuan Varsi.



Nelle “125cc Junior”, vittoria di Enrico Rau, davanti a Emiliano De Risi e Alessandro Gala. Nelle “125cc Senior”, primo Gabriele Cozzolino, secondo Francesco Tola e terza Alice Giorda. Nelle “Mx1”, successo per Nicola Bertuzzi su Alberto Spano e Claudio Massa. Nelle “Mx2”, vittoria di Loris Muscas, davanti a Sergio Serra e Luca Petretto. Nei “Veteran”, sul podio Mirko Piemonte, Massimo Monaco e Giovanni Asole.



Nella foto (di Luca Antonio Piga): la partenza delle Mx Commenti ALGHERO – Si è corsa oggi (domenica), sulla pista del Lazzaretto di Salvatore Cambule, la prima prova del Campionato sardo di motocross Fmi, organizzata dal Motoclub Asd Lazzaretto. 106 i piloti al via, in una giornata spettacolare, tra sole, sabbia, motori, mare e un panorama mozzafiato.Nelle “65cc Debuttanti”, vittoria di Francesco Grosso, davanti a Samuel Soro, Stefano Figus e Riccardo Ortu. Nelle “65cc Cadetti”, Giacomo Figus ha preceduto Antonio Fiori e Cesare Piga. Nelle “85cc Junior”, successo per Samuele Piredda, seguito da Michele Argiolas, Marco Melis e Alice Putzolu. Nelle “85cc Senior, vanno sul podio Cristian Salvatore, Mattia Piredda e Anh Tuan Varsi.Nelle “125cc Junior”, vittoria di Enrico Rau, davanti a Emiliano De Risi e Alessandro Gala. Nelle “125cc Senior”, primo Gabriele Cozzolino, secondo Francesco Tola e terza Alice Giorda. Nelle “Mx1”, successo per Nicola Bertuzzi su Alberto Spano e Claudio Massa. Nelle “Mx2”, vittoria di Loris Muscas, davanti a Sergio Serra e Luca Petretto. Nei “Veteran”, sul podio Mirko Piemonte, Massimo Monaco e Giovanni Asole.Nella foto (di Luca Antonio Piga): la partenza delle Mx