Cor 16:06 Nuovo concerto della Coral Mans Manetes Nuovo concerto della Coral Mans Manetes per presentare il crowfunding del disco Anem Anem Anant. Il concerto si terra il prossimo venerdì 18 luglio presso la Residenza Alla Collina



ALGHERO - Il prossimo venerdì 18 luglio si terrà un nuovo concerto della Coral Mans Manetes presso la Residenza Alla Collina (Via Punta Cristallo 43, Guardia Grande, Alghero). In quest’occasione la corale, formata da 15 bambini e bambine tra gli 8 e i 12 anni, presenterà la campagna di crowfunding lanciata per finanziare un nuovo progetto discografico intitolato Anem Anem Anant. Questo nuovo disco è il risultato del lavoro di laboratorio musicale portato avanti durante gli ultimi anni dai giovanissimi cantanti, sotto la guida e direzione costante del maestro Claudio Gabriel Sanna. I bambini e bambine della corale, che presentano e cantano autonomamente tutte le canzoni algheresi del repertorio, saranno accompagnati durante il concerto dal direttore della corale Claudio Gabriel Sanna, alla chitarra, e dai musicisti Dario Pinna, al violino, e Paolo Zuddas, alle percussioni. Inoltre, sarà ospite speciale della serata Angelo Maresca, lo Barber de l’Alguer. Per contribuire al crowdfundig si può visitare il sito dell’iniziativa presso la piattaforma Verkami. Il concerto è organizzato da Plataforma per la Llengua e l’ingresso è gratuito.