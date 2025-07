Cor 19:57 Lungometraggi: 1,65 milioni per il cinema sardo La misura mette a disposizione 1.650.000 euro per promuovere progetti cinematografici capaci di valorizzare l’identità culturale, paesaggistica e antropologica dell’Isola, stimolando al contempo occupazione e crescita nel comparto audiovisivo locale in sinergia con l’azione della Sardegna Film Commission



CAGLIARI - La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ha pubblicato il nuovo bando pubblico 2025 per il sostegno alla produzione di lungometraggi di rilevante interesse regionale, in attuazione degli articoli 7 e 12 della L.R. 15/2006.



La misura mette a disposizione 1.650.000 euro per promuovere progetti cinematografici capaci di valorizzare l’identità culturale, paesaggistica e antropologica dell’Isola, stimolando al contempo occupazione e crescita nel comparto audiovisivo locale in sinergia con l’azione della Sardegna Film Commission.



Chi può partecipare. Il bando si rivolge a imprese cinematografiche e audiovisive italiane o straniere, singole o aggregate in reti (RTI), che rispettino requisiti stringenti di solidità e operatività nel settore. Non sono ammesse associazioni culturali, fondazioni o liberi professionisti. Le imprese devono essere attive da almeno 24 mesi e dimostrare una regolarità fiscale e contributiva impeccabile.



Il contributo è concesso nella misura massima del 35% del costo complessivo del film, fino a un massimo di 400.000 euro per progetto, elevabile a 500.000 euro in caso di coproduzione internazionale. I progetti dovranno garantire una ricaduta economica sul territorio almeno pari al 120% del contributo richiesto.