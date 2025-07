Cor 13:43 Alghero libri: appuntamenti nel fine settimana Proseguono gli appuntamenti estivi "Ai margini della notte. Libri e autori in città" della libreria Il labirinto Mondadori. Due gli appuntamenti del fine settimana ad Alghero



ALGHERO - In collaborazione con il Ristorante Movida venerdì 18 luglio alle ore 19.30 nello spazio esterno in piazza Pasqual Gall sarà presentato il nuovo libro della scrittrice italo francese Adriana Valenti Sabouret "Rivoluzionari sardi in Francia" (Arkadia), ricostruzione storica di tanti personaggi sardi politicamente attivi in Francia tra la fine del '700 e i primi dell'800.



L’autrice ricostruisce le figure di tanti personaggi sardi - più o meno noti - che hanno affollato la scena della storia, contribuendo ognuno con il proprio agire a tale cambiamento. Tra questi emerge la figura di Giovanni Maria Angioy, figlio della piccola nobiltà terriera sarda, postosi a capo di un movimento che chiedeva per la sua isola eguaglianza sociale e progresso. Finirà, la sua avventura, con un esilio doloroso, il distacco dalla famiglia, l’oblio politico. Accanto a lui tanti grandi e piccoli protagonisti della sua epoca, dal cardinale Joseph Fesch, ecclesiastico di spicco nella Francia napoleonica e zio di Bonaparte, a Francesco Sanna Corda, da Gioacchino Mundula e Michele Obino a Letizia Ramolino.



L’autrice dialogherà con la professoressa Maria Elena Sini. Domenica 20 luglio invece alle ore 19.30 sarà presentato in sala Sari (ex Avis, liceo Classico) il libro di Danilo Sacco, "Donne senza paura" (Odoya), un testo testimonianza di diverse note figure femminili che nei cinque i continenti si sono distinte nell'impegno per la conquista di diritti civili, hanno lottato per la libertà e aperto vie nelle professioni infrangendo tabù, trasgredendo consuetudini (e talvolta leggi) e sfidando la condanna sociale. Da Franca Viola, a Theresa Kachindamoto, da Rosa Parks a Kathrine Switzer e tanti altri importanti esempi per le nuove generazioni. Donne emerse a dispetto di ostacoli e stereotipi, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cammino verso la parità di genere. Dialogherà con l'autore Speranza Piredda, Rete delle donne. Il libro "Donne senza paura" sarà presentato anche a Stintino sabato 19 luglio presso il Mut.