Cor 15:03 Fabio Concato gratuito all´Antiquarium Il 20 luglio 2025, dalle 12.00, apertura delle prenotazioni al concerto gratuito di Fabio Concato. Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano” – Porto Torres (SS) Mercoledì 30 luglio 2025, alle 21.30



PORTO TORRES - Domenica 20 luglio 2025, dalle 12.00, apertura delle prenotazioni al concerto gratuito di Fabio Concato. Cresce l’attesa per il concerto di Fabio Concato, in programma all’Antiquarium Turritano di Porto Torres, mercoledì 30 luglio 2025, alle 21.30, con ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti.



Viste le numerose richieste dei tanti estimatori dell’artista, l’Antiquarium Turritano e l’Associazione “Musicando Insieme”, comunicano che sarà possibile prenotare i posti per il concerto “Fabio Concato - Altro di me”, a partire da domenica 20 luglio, alle 12.00, solo attraverso la compilazione di un modulo online reperibile sul sito ufficiale.



Una volta compilato correttamente il modulo on-line si riceverà una mail di conferma da conservare o stampare per poter accedere all’evento. Il cantante salirà sul palco allestito nell’area archeologica di Turris Libisonis, tra le affascinanti rovine romane del Palazzo Re Barbaro, per presentare lo spettacolo e tour teatrale 2025 “Altro di me”, accompagnato dai Musici. Per informazioni chiamare al recapito telefonico: +39 3386572476 o scrivere all’indirizzo e-mai: prenotazioni.mi@gmail.com.