Cor 16:35 Dem e Centristi: prove di forza in maggioranza In attesa di una più approfondita verifica, i due partiti di maggioranza relativa ad Alghero tentano di dare una scossa vera all´attività amministrativa: ieri la prima riunione del nuovo asse



ALGHERO - C'erano i vertici dei due gruppi più rappresentativi in coalizione. I capigruppo, alcuni consiglieri comunali di peso, assessori e dirigenti di partito. Dopo le fughe in avanti ed in ordine sparso di alcuni consiglieri ascrivibili ai partiti minori, su tempi peraltro di fondamentale importanza, qualcosa è definitivamente cambiato all'interno della variegata coalizione che sostiene Raimondo Cacciotto sindaco.



Il "Progetto Alghero" presentato agli elettori oltre un anno fa, infatti, come è ormai chiaro in città, stenta a decollare. Se a questo si aggiungono i segnali d'insofferenza sempre più marcati provenienti dai diversi gruppi, il quadro che ne esce è abbastanza opaco e poco edificante. E' in questo contesto che s'inserisce il tentativo dei due partiti di maggioranza relativa - Partito democratico e Noi RiformiAmo Alghero - di dare una scossa vera all'attività amministrativa. Liberarsi di lacci e laccetti che impediscono di programmare con serietà il lavoro, "trainando" il Primo cittadino.



Ieri sera (lunedì) il primo incontro del nuovo asse. E' probabile che a questo punto Dem e Centristi costruiscano una vera regia, così da "aiutare" il sindaco nelle scelte strategiche e indirizzare l'intera maggioranza, ancora poco incisiva e latitante sui principali temi di mandato. Seppur non ufficialmente invitato, presente all'incontro anche Colledanchise, consigliere oggi poco valorizzato e non rappresentato dopo la scelta di aderire a "Orizzonte Comune", gruppo consiliare presieduto dall'uscente Christian Mulas, oggi portacolori del Psd'Az Alghero.