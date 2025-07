Cor 14:15 Trritori digitali e turismo: conferenza Lunedì 21 luglio alle ore 10.30, presso l’Aula Pissarello del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari (Via Roma 151), si terrà l’evento dal titolo “Sviluppo Turistico e Territori Digitali”, un incontro dei soggetti attuatori dei programmi di sviluppo territoriale promossi da Uniss.



SASSARI - Interverranno Gavino Mariotti, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari; Franco Cuccureddu, Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna; Giuseppe Meloni, Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetti del Territorio della Regione Sardegna; Veronica Camerada, Professoressa Ordinaria, Università degli Studi di Sassari; Luca Pulina, Professore Ordinario, Università degli Studi di Sassari.



L’iniziativa sarà incentrata sulla valorizzazione del capitale territoriale e sul rafforzamento della governance locale attraverso l’uso strategico dei dati e delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Sarà un’occasione preziosa per consolidare la rete di relazioni costruita nel corso degli anni e condividere una visione strategica comune al fine di promuovere nuove sinergie tra Università, Enti locali e Regione Sardegna.



Uno dei focus principali dell'incontro sarà la presentazione delle attività di co-progettazione portate avanti dallo Spoke 2 del programma e.INS - Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia, che porta in dote circa 50 accordi di collaborazione siglati tra l’Università di Sassari e una rete ampia e articolata di amministrazioni comunali, enti territoriali, consorzi, fondazioni culturali, GAL, FLAG, Enti Parco, musei e numerosi soggetti del Terzo settore, per un investimento complessivo superiore ai 4 milioni di euro.