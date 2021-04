Red 14:12 Cagliari: inaugurato il secondo hub vaccinale Presenti il commissario per l´emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio. «La Sardegna riuscirà a rispettare gli obiettivi. Si lavora insieme, con la necessaria collaborazione fra le Istituzioni», dichiara il governatore dell´Isola Christian Solinas







Nella foto: un momento dell'inaugurazione Commenti CAGLIARI - «Tutto il sistema deve crescere insieme con la necessaria collaborazione fra le Istituzioni, per essere pronti ad aumentare le inoculazioni, man mano che si incrementeranno le dosi di vaccino. Attualmente, siamo in una media tra le 6 e le 7mila vaccinazioni al giorno, che rispondono alle dosi di siero consegnate all’Isola. Speriamo di poter crescere, verso la fine di aprile, attorno alle 12mila somministrazioni per poi arrivare a regime a 17mila non appena arriverà anche il vaccino della “Johnson&Johnson”». Lo ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, a margine dell’inaugurazione del nuovo “Hub” per le vaccinazioni anti-Covid, aperto oggi (giovedì) alla Fiera di Cagliari, in occasione della visita del commissario per l’emergenza Coivd-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. Presenti anche gli assessori regionali della Sanità Mario Nieddu e della Difesa dell’ambiente, con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis.«La Sardegna – prosegue il governatore dell'Isola – riuscirà a rispettare gli obiettivi fissati a livello nazionale, stiamo già lavorando tutti perché questo avvenga e l’inaugurazione del secondo Hub vaccinale di Cagliari è sicuramente una risposta in questo senso. Incrementeremo ulteriormente il numero degli hub, che andranno ad aggiungersi a quelli già attivi a Olbia, Sassari e Nuoro. La ramificazione è in tutta la Sardegna e cercheremo ulteriori collaborazioni anche con iniziative del terzo settore e del volontariato per raggiungere l’intero territorio regionale». Sulla classificazione della Sardegna in “Zona arancione” e l’attuale situazione pandemica, Solinas precisa: «Con l’attività di screening e di vaccinazione speriamo di riportare la Sardegna nella “Zona bianca”. E' una sfida di sistema dove ciascuno deve fare la propria parte, dalle Istituzioni ai cittadini. Siamo tutti impegnati affinché la Sardegna si liberi dal virus».Sul numero di vaccinatori in campo: «Abbiamo ampliato la platea – conclude il presidente regionale – grazie all’accordo con i medici di base. C’è la possibilità di un’ulteriore implementazione con gli odontoiatri e stiamo ragionando con le forze armate in modo tale da capire se c’è la possibilità di avviare una collaborazione con il personale medico e sanitario da poter integrare nel sistema attuale». Sulla visita del commissario Figliuolo, Nieddu dichiara: «Un segnale d’attenzione da parte del Governo e della struttura commissariale per l’emergenza. Abbiamo già avviato un’accelerazione sulla campagna di vaccinazione e l’apertura del nuovo Hub restituisce la misura del lavoro che si sta svolgendo. Ora attendiamo che arrivino più dosi rispetto a quelle consegnate finora e con una puntualità maggiore. E' bene ricordare che la Sardegna ha ricevuto il 5percento di dosi in meno rispetto al criterio che prevede una distribuzione basata sul peso della popolazione. Abbiamo dimostrato la nostra capacità di inoculazione e potremo ampliarla ulteriormente con l’attivazione di nuove strutture».Nella foto: un momento dell'inaugurazione