Anziani al Green, si firma il contratto

ALGHERO - Dopo anni di strumentale propaganda, numerose polemiche e tre lunghi inverni si sblocca la situazione a Fertilia e nei prossimi mesi gli anziani oggi ospitati nell'ex Ostello di Fertilia dopo il crollo di parte delle coperture del vecchio, saranno trasferiti presso un'ala del Green Hotel di Viale della Resistenza ad Alghero. La procedura di individuazione di un immobile in locazione temporanea per alloggiare gli ospiti del Centro Anziani è infatti giunta alla fase di sottoscrizione del contratto. Una parte dell'Hotel Green sarà la casa migliore, più accogliente e in grado di garantire il pieno rispetto delle norme sull'organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, per far trascorrere adeguatamente agli ospiti il tempo necessario per tornare al rinnovato Centro Anziani che nel frattempo dovrebbe essere riqualificato.