Sardegna in zona rossa: Indice più alto d´Italia

CAGLIARI - Tutto come previsto e preannunciato. La Sardegna da lunedì 12 aprile sarà di nuovo zona rossa. Per oggi 9 aprile è atteso il decreto del ministro Speranza ma il ministro avrebbe già comunicato la decisione all'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. Per l'economia turistica dell'isola, si tratta dell'ultima, grave, mazzata. Frutto però della discutibile organizzazione della macchina amministrativa sanitaria regionale, sempre in affanno nonostante la chance della zona bianca sperimentata soltanto qualche settimana fa.

In Italia l'Isola ha l'indice di contagio più alto. Rt a 1.54, ben al di sopra della soglia di 1,25 che fa finire automaticamente le Regioni in zona rossa. Fanno peggio la Valle d'Aosta (1.39) e la Sicilia (1.22). Le tre regioni più virtuose sono Friuli Venezia Giulia a 0.79, Emilia Romagna e Molise (entrambe a 0.81).

Divieti. Nelle scuole si torna alla didattica a distanza al 100%; in presenza soltanto fino alla prima media compresa (laddove non sono già chiuse da ordinanze comunali). I bus possono viaggiare al 50 per cento della capienza. Spostamenti limitati anche all'interno del proprio comune: si può circolare solo per ragioni legate al lavoro, alla salute o necessità da giustificare. Bar e ristoranti chiusi, possibile l'asporto non oltre le 22, per le consegne a domicilio non ci sono restrizioni di orario. Restano aperti farmacie, parafarmacie, tabaccherie, parrucchieri, barbieri. Chiusi i centri estetici. Aperti solo i negozi di alimentari e i supermercati. L'attività sportiva consentita è solo quella all'aperto in forma individuale nei pressi della propria abitazione.