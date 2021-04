Red 8:21 A Sennori, Remunero per i cittadini Il Comune sigla un protocollo d´intesa per il progetto di economia circolare. I cittadini recuperano i costi della Tari facendo acquisti nei negozi convenzionati







«Da una parte i cittadini sono incentivati a pagare la Tari, dall’altra si dà ossigeno all’economia locale invogliando agli acquisti nelle attività commerciali di Sennori», chiosa il primo cittadino. La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto nei giorni scorsi, dando mandato agli uffici comunali per attivare le procedure necessarie all’avvio dell’iniziativa: sbrigate tutte le pratiche amministrative del caso, le carte Remunero dovrebbero essere operative entro la fine dell’anno. Commenti SENNORI - Il Comune di Sennori entra nel progetto “Remunero” e sigla un protocollo d’intesa con la società “Remunero srl” grazie al quale i cittadini in regola con il pagamento della Tari, potranno godere di un credito pari al costo della tariffa versata alle casse comunali, da spendere nelle attività commerciali che hanno aderito al circuito di economia circolare. I contribuenti che aderiranno all’iniziativa riceveranno a casa una carta di credito Remunero del valore pari alla Tari pagata al Comune, decurtata di un 3percento di commissione.Su ogni acquisto che faranno nei negozi convenzionati, fino al 30percento del prezzo potrà essere pagato con la carta Remunero, scalando dal tesoretto accumulato con la Tari. «Abbiamo sposato questa iniziativa, perché riteniamo possa essere vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, per i contribuenti e per le attività commerciali di Sennori», spiega il sindaco Nicola Sassu che, con gli assessori comunali alle Attività Produttive Elena Cornalis e all’Ambiente Antonella Piana, ha da subito apprezzato le qualità e le potenzialità del progetto.«Da una parte i cittadini sono incentivati a pagare la Tari, dall’altra si dà ossigeno all’economia locale invogliando agli acquisti nelle attività commerciali di Sennori», chiosa il primo cittadino. La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto nei giorni scorsi, dando mandato agli uffici comunali per attivare le procedure necessarie all’avvio dell’iniziativa: sbrigate tutte le pratiche amministrative del caso, le carte Remunero dovrebbero essere operative entro la fine dell’anno.