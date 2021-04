Sardi e sicuri: oltre 9mila test nella prima giornata

16:38 Covid: 320 nuovi casi, 6 decessi con 17mila isolati Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 364 (+5) persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 55 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.425