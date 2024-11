Cor 28 aprile 2021 Alghero, positivi e isolati in calo I dati sull´andamento dei contagi Covid ad Alghero riferiti alla giornata di martedì 27 aprile vedono i positivi totali attestarsi a 171 mentre le persone poste in quarantena sono 137 (-43)



ALGHERO - Trend confermato in Riviera del Corallo. I dati sull'andamento dei contagi Covid ad Alghero riferiti alla giornata di martedì 27 aprile vedono i positivi totali attestarsi a 171 (-9 rispetto all'ultimo aggiornamento di 24 ore fa). Sono 20 i pazienti che hanno dovuto fare ricorso alle strutture ospedaliere del territorio (dato invariato). I nuovi positivi sono 8, i soggetti guariti 17, mentre le persone poste in quarantena sono 137 (-43).