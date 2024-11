Red 29 aprile 2021 Covid: ad Alghero i positivi sono 165 Nell´ultimo dato comunicato oggi dall´Ats Sardegna, nella Riviera del corallo i nuovi positivi sono quattro, mentre i guariti sono dieci. 125 le persone attualmente in quarantena



ALGHERO – Prosegue il trend positivo degli ultimi giorni ad Alghero, con positivi al Covid-19 in lento calo. Secondo i dati comunicati oggi (giovedì) dall'Ats Sardegna, i positivi in Riviera del corallo sono attualmente 165 (sei in meno rispetto all'ultimo rilevamento). Di questi, ventuno sono ricoverati (uno in meno). I nuovi positivi sono quattro, mentre i guariti sono dieci. 125 le persone in quarantena (dodici in meno rispetto al dato precedente).