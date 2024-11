Cor 2 maggio 2021 Baseball Alghero, da Cuba Heredia Campa Norge Ad Alghero arriva il Manager cubano Heredia Campa Norge, alla sua prima esperienza in Italia, è il nuovo allenatore del Progetto Alghero baseball, che vede coinvolte le due società Tigri Baseball Catalana



Norge ha un’esperienza pluriennale come giocatore nelle varie categorie giovanili under12, under15, under18 e nel 1986 è stato convocato in nazionale nel Team Cuba. Nel 1989 è approdato alla corte della squadra dell'Avana e dal 1996 al 1998 ha giocato per i Metropolitanos, seconda squadra della Capitale. Come tecnico ha iniziato nel 1990 e per 14 anni è stato allenatore dell'EIDE Mártires de Barbados.



Ha poi proseguito la sua esperienza come Manager nella squadra di talenti dell’Avana dove ha guidato squadre dalla categoria 13-14 anni alla Serie Nazionale under23, vincendo il campionato nel 2000 (13-14), nel 2006 (13-14), nel 2008 (15-16) e nel 2015 (under23). Nel 2016 è stato coach della Banca de Industriales. Prima di arrivare in Sardegna ha lavorato presso l'Accademia Provinciale di Baseball dell'Avana.