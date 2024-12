S.A. 13 maggio 2021 Ticket per musei, nuraghi e Grotta di Nettuno In Riviera del corallo fervono i preparativi per le riaperture delle attività chiuse ormai da due mesi. Stesso discorso per i siti culturali e naturalistici. Con il ritorno in giallo è fissata per il prossimo fine settimana la riapertura delle Grotte di Nettuno. Servirà la prenotazione online o telefonica



ALGHERO - Inizia il conto alla rovescia nell'isola per il passaggio in zona gialla che coinciderà almeno simbolicamente con l'apertura della stagione turistica. Si tornerà a spostarsi tra Comuni diversi e tra Regioni dello stesso colore, riapriranno i ristoranti a pranzo e a cena (solo all'aperto), i teatri, cinema e musei. Ad Alghero si prevedono i primi turisti, in buona parte da un mercato sardo e nazionale almeno tra fine maggio e giugno. I collegamenti tanto attesi della "Summer" al Riviera del Corallo saranno operativi dai primi giorni di luglio, salvo qualche anticipazione con Bruxelles e Bucarest (rispettivamente da metà maggio e da giugno).



L'attesa in città è con il fiato sospeso per quello che deciderà il Governo il prossimo venerdì perché le sorti di un territorio sono legate a questa ripartenza. In città fervono i preparativi e l'auspicio è naturalmente che le porte delle attività chiuse da mesi si riaprano senza altre interruzioni. Stesso discorso per i luoghi culturali inaccessibili dopo la chiusura di due mesi fa, all'annuncio del primo arancione per la Sardegna dopo la "libertà" assaporata in zona bianca, prima e unica Regione in Italia. Ad Alghero, invece, la pausa "culturale" è stata appena più ampia di quella imposta dai vari Dpcm ed è legata ai problemi dell'amministrazione comunale sui contratti di concessione (con la Regione) dei musei, il teatro civico, le torri, i siti archeologici e le Grotte di Nettuno, gestiti attraverso la Fondazione Alghero.



Un problema di non poca rilevanza anche per gli introiti derivanti dagli accessi. In particolare quelli delle Grotte di Nettuno che con circa 150mila presenze all'anno garantiscono una cifra che si aggira intorno al milione e mezzo di euro. In tempi "normali" da pre-pandemia. Ora sembra che tutto sia superato ed entro questa settimana saranno ultimati i passaggi burocratici per procedere con la riapertura di tutti i siti il prossimo fine settimana (tra il 20 e 21 maggio, probabilmente i musei anticiperanno al 18). Nelle Grotte di Nettuno si stanno concludendo in questi giorni i lavori straordinari sulle luci di emergenza e saranno pronte per riaccogliere il pubblico in perfetta sicurezza. La novità è che servirà la prenotazione per tutti i siti della città che si potrà fare online e per telefono.



Nella foto: Andrea Delogu, Fondazione Alghero (Meta)