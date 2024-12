Red 12 maggio 2021 Anziani e fragili: trasporto e assistenza a Cagliari Da venerdì, si potrà prenotare il servizio di accompagnamento e di assistenza per i cittadini anziani o in situazione di fragilità da e per i centri vaccinali cittadini



CAGLIARI - L'Assessorato delle Politiche sociali, del benessere e della famiglia del Comune di Cagliari ha individuato, nell'ambito delle organizzazioni di volontariato, le associazioni disponibili al trasporto e all'assistenza, nei centri vaccinali, di cittadini anziani o in situazioni di fragilità, residenti o domiciliati a Cagliari, già convocati per le vaccinazioni Covid-19, privi di rete di supporto familiare. «Con questo servizio vogliamo essere più vicini e offrire un valido supporto gratuito ai nostri cittadini che hanno necessità di accompagnamento ai centri vaccinali - precisa l'assessore comunale Viviana Lantini - anche con l'utilizzo di mezzi speciali, garantendo inoltre il rientro al domicilio».



Il trasporto e accompagnamento, sarà erogato gratuitamente, a cura dei volontari, e avverrà dal domicilio alla sede vaccinale, ricomprenderà l'assistenza e il supporto all'espletamento delle operazioni preliminari alla vaccinazione e il rientro al domicilio della persona. Da venerdì 14 maggio, si potrà prenotare l'accompagnamento contattando telefonicamente una delle Associazioni di volontariato indicate, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, tutti i giorni, compresi la domenica e i festivi.



Le persone che non necessitano per il trasporto di vetture attrezzate possono contattare l'Odv Croce bianca di Monserrato-Volontari del soccorso, telefonando al numero 070/582260, Sinnai soccorso (345/6499893), Croce rossa italiana-Comitato di Cagliari (340/2384720), I Sardi soccorso (348/0586372) o l'Ada Cagliari odv (392/5004938). Invece, le persone che necessitano di automezzi idonei, attrezzati e omologati per il trasporto di persone con disabilità motoria possono contattare I Sardi soccorso (348/0586372) e Sinnai soccorso (345/6499893). L'attività di accompagnamento verrà garantita sette giorni su sette compresi la domenica ed i festivi, senza limitazioni di orario.