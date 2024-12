A.B. 19 maggio 2021 Maggioni in Nazionale: la soddisfazione di Zicconi Dopo l´ufficializzazione della convocazione della giovane nuotatrice algherese la 47esima edizione dei Campionati europei juniores, in programma allo Stadio del nuoto di Roma, da martedì 6 a domenica 11 luglio, il direttore sportivo del Green Alghero Lorenzo Zicconi brinda all´inedito traguardo raggiunto: «Per noi è la ciliegina sulla torta»







Nella foto: il direttore sportivo del Green Alghero Lorenzo Zicconi ALGHERO - Dopo l'ufficializzazione della convocazione della giovane nuotatrice algherese Alice Maggioni la 47esima edizione dei Campionati europei juniores, in programma allo Stadio del nuoto di Roma, da martedì 6 a domenica 11 luglio [LEGGI] , il direttore sportivo del Green Alghero Lorenzo Zicconi brinda all'inedito traguardo raggiunto. Sotto sotto, lui si aspettava questa convocazione, una chiamata che ancora mancava nel palmares della società algherese.«Per noi è la ciliegina sulla torta – dichiara Zicconi – perché avendo un bacino d’utenza molto limitato, puntiamo molto sulle potenzialità del singolo per cercare il risultato, Dal 1990 ad oggi, abbiamo avuto tre campioni italiani di categoria e per un sodalizio come il nostro, dotato di un impianto limitato che condividiamo con un albergo, non è poco. Siamo contenti e soddisfatti».«Se l’è guadagnata con i denti. E' una ragazza intelligente che si applica tanto, anche nello studio, e senza impegno questi risultati non si ottengono. Patì un periodo di crisi da dicembre e gennaio dovuto allo stress per i viaggi a Porto Torres e alla mancanza di gare, ma l’ha superato. Poi ai Campionati italiani ha confermato le sue aspettative; adesso la speranza è che la piscina di Alghero possa riaprire».«I presupposti affinché tutto vada bene ci sono, ora c’è da lavorare molto. Risolveremo alcuni problemi tecnici con la piscina e poi farà qualche viaggio a Sassari per esercitarsi in vasca lunga. A Roma troverà un ambiente internazionale di futuri campioni».Nella foto: il direttore sportivo del Green Alghero Lorenzo Zicconi