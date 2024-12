A.B. 19 maggio 2021 Nuoto: un´algherese in Nazionale Alice Maggioni, assieme a Samuele Congia (Antares Iglesias), sono i due nuotatori sardi convocati per la 47esima edizione dei Campionati europei juniores, in programma allo Stadio del nuoto di Roma, da martedì 6 a domenica 11 luglio



ALGHERO - Davanti alle risposte del cronometro non ci sono giri di parole che tengano. E quelle scaturite ad aprile dalle prestazioni di Alice Maggioni (Green Alghero) e Samuele Congia (Antares Iglesias) nel corso delle prove di qualificazione ai Campionati italiani erano molto lusinghiere. Al punto che il responsabile delle squadre nazionali giovanili di nuoto Walter Bolognani, in attesa dei responsi ufficiali, aveva allertato i rispettivi allenatori, Sandro Fiorentino e Alessandra Porcu, affinché mettessero in conto, senza dire nulla ai diretti interessati, una molto probabile convocazione in Nazionale. Dopo settimane di attese e di speranze, è giunta la chiamata ufficiale per la 47esima edizione dei Campionati europei juniores di nuoto, che si svolgeranno allo Stadio del Nuoto di Roma, da martedì 6 a domenica 11 luglio. «Le convocazioni agli Europei di Samuele Congia e Alice Maggioni – sottolinea il presidente della Fin Sardegna Danilo Russu – e le medaglie ai Campionati italiani, rappresentano la risposta migliore che i nostri atleti potessero dare. Ma non ci dimentichiamo delle altre attività principali: il nuoto sincronizzato ha lavorato per tutta la stagione, anche con i campionati nazionali su base regionale; mentre ci stiamo attrezzando per far ripartire la pallanuoto nei mesi estivi, purtroppo l’unica ancora ferma».



E dire che quando i genitori la mandarono in piscina per risolvere alcuni problemi alle spalle, lei, ancora bambina, scoppiava in lacrime perché quel contesto le era indigesto. Pian piano le cose sono cambiate, Alice ci ha preso gusto e sono fioccate le soddisfazioni con tante medaglie regionali. Dal 2018 è iniziata l’escalation nazionale nei 50stile libero, con il terzo posto ai Campionati italiani di Riccione e il secondo posto a quelli di Roma. L’anno dopo, nuovamente a Riccione, altra piazza d’onore. Ed ora, la convocazione in Nazionale: «Credo che la chiamata sia dovuta alla prestazione negli ultimi assoluti di Riccione – spiega l'atleta del Green Alghero - perché la gara nei 50sl è andata molto bene e comunque negli ultimi anni sono sempre stata tra le prime in Italia tra le mie coetanee». Alice Maggioni eccelle anche a scuola: frequenta la quarta Liceo Classico al “G.Manno” di Alghero.



Una convocazione in Nazionale giunta in un periodo dove hai fatto parecchi sacrifici.

«Il Coronavirus ha portato tante difficoltà, soprattutto a novembre, quando la piscina Green è rimasta chiusa e ci siamo viste costrette ad andare in auto a Porto Torres tre volte alla settimana: soltanto il viaggio mi prende 80'. Rispetto alla normalità ci alleniamo molto meno ed è un grande impegno conciliare il nuoto con la scuola perché sono sempre stata abituata ad organizzarmi».



Il tuo allenatore Sandro Fiorentino è riuscito a placare questo scoramento?

«Mi conosce da quando sono piccola, mi è sempre stato accanto nei momenti belli in quelli brutti. Sono molto contenta di questo traguardo, se l’ho raggiunto è soprattutto grazie a lui. Ma non dimenticherò mai Fabio Are, il tecnico che seguendomi da bambina ha gettato le fondamenta per il mio futuro agonistico».



Cosa ti aspetti da questi Europei?

«Sarà sicuramente una bellissima esperienza; è già una grande soddisfazione essere stata convocata, spero di riuscire a fare del mio meglio».



Menzioni particolari?

«Vorrei ringraziare il mio allenatore che per primo ha creduto in me. Poi i miei genitori che non fanno mai mancare sostegno e incoraggiamento. E infine tutti i miei compagni di squadra, in particolar modo Maddalena».



Nella foto: Alice Maggioni