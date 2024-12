Red 22 maggio 2021 Riapertura Diabetologia: soddisfazione per Pirisi e Trova «La Regione Sardegna sta rimediando alle scellerate scelte del passato con un reale cambio di passo nella programmazione dell’assistenza sociosanitaria e della medicina generale sul territorio», dichiarano i consiglieri comunali algheresi di Lega e Psd´Az







«Per anni, infatti, la Sinistra, in nome di un presunto contenimento della spesa pubblica, ha portato avanti una indiscriminata politica dei tagli che si è tradotta in una conseguente riduzione degli investimenti nella medicina di prossimità. La Regione Sardegna - concludono i due consiglieri di Maggioranza - sta rimediando alle scellerate scelte del passato con un reale cambio di passo nella programmazione dell’assistenza sociosanitaria e della medicina generale sul territorio». ALGHERO - «L’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’ambulatorio di Diabetologia di Via Manzoni [LEGGI] è un risultato importante con il quale viene riaffermato il principio di una sanità pubblica in grado di dare risposte ai bisogni della collettività. Quello diabetologico è un importante servizio sanitario erogato a favore dei tanti pazienti affetti da questa patologia cronica e purtroppo molto diffusa». A dichiararlo sono i consiglieri comunali di Alghero della Lega e del Psd’az Maurizio Pirisi e Roberto Trova.«Tale traguardo è frutto dell’impegno di tanti professionisti che, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, hanno operato con spirito di servizio e dedizione per consentire a tutti gli operatori sanitari di lavorare al meglio e agli utenti di essere accolti in modo ancora più adeguato e confortevole. Affidiamo ai fatti il compito di replicare alle sterili e infondate polemiche alimentate dalla Sinistra – proseguono Pirisi e Trova - che sembra aver dimenticato di aver amministrato la città di Alghero e la Regione Sardegna negli ultimi cinque anni con i risultati che tutti conosciamo».«Per anni, infatti, la Sinistra, in nome di un presunto contenimento della spesa pubblica, ha portato avanti una indiscriminata politica dei tagli che si è tradotta in una conseguente riduzione degli investimenti nella medicina di prossimità. La Regione Sardegna - concludono i due consiglieri di Maggioranza - sta rimediando alle scellerate scelte del passato con un reale cambio di passo nella programmazione dell’assistenza sociosanitaria e della medicina generale sul territorio».