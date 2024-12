Avviata vaccinazione nel carcere di Bancali

13/12/2024 La sanità sarda è ormai alla deriva Ormai è ufficiale, il nostro Servizio Sanitario Regionale non è in grado di garantire più la salute dei Sardi. L´assessore Bartolazzi ci aveva illuso presentandosi come un campione nel risolvere problemi, e dopo l´esperienza Nieddu e Doria, ci eravamo convinti che potesse essere vero