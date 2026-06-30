Cor 8:35 Guardie mediche turistiche: aperte Castelsardo e Stintino La Asl di Sassari tenta il potenziamento della medicina sul territorio per i vacanzieri per non intasare i pronto soccorso già in affanno in questo delicato periodo



STINTINO - Guardie mediche turistiche: aperte Castelsardo e Stintino e primi pazienti per i due presidi delle località balneari. Ricette, certificati e la cura di una distorsione le prime prestazioni richieste dai vacanzieri che si sono rivolti alla nuova struttura, pensata dalla Asl per non intasare i pronto soccorso, già in affanno in questo delicato periodo.