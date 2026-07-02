S.A. 17:56

«Da ospedale Marino a sgabuzzino»

È questa la triste parabola che sta vivendo l’Ospedale Marino di Alghero a seguito della riforma sanitaria voluta dalla Giunta Todde secondo i componenti del Coordinamento cittadino della Lega

«Da ospedale di eccellenza a ospedale magazzino. È questa la triste parabola che sta vivendo l’Ospedale Marino di Alghero a seguito della riforma sanitaria voluta dalla Giunta Todde». Lo dichiarano Giorgio Gadoni, Salvatore Carta, Marco Lombardi, Sarah Boette e Gabriella Fadda, componenti del Coordinamento cittadino della Lega.

«Dopo il drastico ridimensionamento delle attività di Ortopedia e Traumatologia rispetto agli anni passati, oggi assistiamo a un altro colpo durissimo: il sostanziale smantellamento dell’Endocrinologia, reparto che negli ultimi anni aveva rappresentato uno dei fiori all’occhiello dell’Ospedale Marino, diventando un punto di riferimento per tanti pazienti del territorio e dell’intera Sardegna.»





«La decisione di trasferire l’unità di Endocrinologia in un ex magazzino rappresenta molto più di uno spostamento logistico. È il simbolo di una progressiva dismissione del servizio e sancisce, di fatto, la prospettiva della sua definitiva chiusura, dopo che già negli ultimi mesi l’attività era stata fortemente ridimensionata.» «Fa ancora più male perché il Marino aveva conosciuto una straordinaria rinascita. Era stato qualificato come centro di riferimento regionale per ortopedia, traumatologia e riabilitazione, restituendo ad Alghero un presidio sanitario moderno, efficiente e capace di attrarre pazienti da tutta la Sardegna.» «Oggi, invece, si sta tornando al passato, ai tempi dei governi della sinistra regionale, quando il Marino era considerato un semplice contenitore nel quale collocare servizi senza alcuna visione strategica. Da ospedale specializzato si sta trasformando nuovamente in un "ospedale magazzino", dove tutto viene trasferito alla rinfusa, senza una mission sanitaria chiara e senza alcuna programmazione.»





«A pagare il prezzo di queste scelte non sono soltanto i cittadini di Alghero, ma tutto il nord-ovest della Sardegna, che perde progressivamente un presidio sanitario altamente qualificato. È difficile non leggere in quanto sta accadendo una volontà politica di cancellare quanto costruito nella precedente legislatura, quasi per una ripicca ideologica, senza alcuna considerazione per gli interessi dei pazienti e del territorio.»

«L’Ospedale Marino era rinato grazie a un intenso lavoro istituzionale e politico che ha visto protagonista l’allora Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il cui impegno ha consentito di restituire dignità, investimenti e prospettive a una struttura che oggi rischia di vedere completamente vanificati quei risultati.» «La storia giudicherà severamente chi, per scelte sbagliate e prive di una visione, sta demolendo una delle poche esperienze di rilancio della sanità sarda. Noi continueremo a difendere il Marino e a chiedere il ripristino della sua vocazione naturale di ospedale specialistico di eccellenza, nell’interesse dei cittadini e della sanità del territorio.»

ALGHERO - Da Ospedale Marino a "ospedale magazzino". Il Coordinamento cittadino della Lega: «La riforma Todde sta cancellando un’eccellenza della sanità sarda»