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S.A. 18:39
Alghero e Olmedo: nuovo medico di medicina generale
Si tratta del dottor Andrea Soddu, che dal 13 luglio garantirà la sua attività negli ambulatori di Alghero e Olmedo. Gli orari
Alghero e Olmedo: nuovo medico di medicina generale

ALGHERO – Da lunedì 13 luglio nell’ambito 2.3 del Distretto di Alghero prende servizio un nuovo medico di medicina generale con incarico di titolarità e ambulatorio ad Alghero e Olmedo. Si tratta del dottor Andrea Soddu, che dal 13 luglio garantirà la sua
attività negli ambulatori di Alghero e Olmedo con i seguenti orari:
Alghero, sede in Via Joan Palomba, n. 8. Orario: lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 09.30 alle 11.30; venerdì, dalle ore 15.30 alle 17.30;
Olmedo, sede in Via Marconi, n. 15 Orario: mercoledì, dalle ore 09.30 alle 11.30.
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