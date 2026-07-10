S.A. 18:39 Alghero e Olmedo: nuovo medico di medicina generale Si tratta del dottor Andrea Soddu, che dal 13 luglio garantirà la sua attività negli ambulatori di Alghero e Olmedo. Gli orari



ALGHERO – Da lunedì 13 luglio nell’ambito 2.3 del Distretto di Alghero prende servizio un nuovo medico di medicina generale con incarico di titolarità e ambulatorio ad Alghero e Olmedo. Si tratta del dottor Andrea Soddu, che dal 13 luglio garantirà la sua

attività negli ambulatori di Alghero e Olmedo con i seguenti orari:

Alghero, sede in Via Joan Palomba, n. 8. Orario: lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 09.30 alle 11.30; venerdì, dalle ore 15.30 alle 17.30;

Olmedo, sede in Via Marconi, n. 15 Orario: mercoledì, dalle ore 09.30 alle 11.30.