Red 25 maggio 2021 Un albero d'ulivo per il personale sanitario



SASSARI - Un albero di ulivo sarà piantato giovedì 27 maggio, nel giardino dell'Ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari (sulla destra dell'ingresso da Via De Nicola). Ai suoi piedi, sarà posizionata una targa celebrativa per ringraziare tutto il personale sanitario che, con sapienza e abnegazione, ha operato con professionalità in questo lunghissimo anno segnato dal Coronavirus.



Alla breve cerimonia, organizzata dal Progetto Garden club di Sassari alle 11, parteciperanno i vertici aziendali dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, il commissario Antonio Spano, il direttore sanitario Franco Bandiera e il direttore amministrativo Rosa Bellu, il direttore del Presidio ospedaliero Bruno Contu e il responsabile delle Professioni sanitarie Piero Bulla. Per il progetto Garden club, sarà presente la presidente Aurelia Castiglia Prunas, la vicepresidente Giuseppina Alivesi Sotgiu e alcune componenti del Direttivo.