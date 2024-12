Cor 31 maggio 2021 Piattaforma, zona relax, bar e pontile al Calabona C´è il nulla osta definitivo della Direzione generale del servizio Demanio ed Enti Locali per l´intervento della Società dei Bagni del Corallo sulla scogliera di Calabona ad Alghero: pontile in legno di 48 metri e 1400mq di zona prendisole



ALGHERO - Nulla osta definitivo alla richiesta di concessione demaniale marittima per la realizzazione di una piattaforma amovibile con annesso pontile galleggiante in località Calabona, nel comune di Alghero. La struttura sarà a servizio della società dei Bagni del Corallo srl, nata nell'abito dell'intervento residenziale di recente costruzione sul versante fronte mare.



Il dettaglio del progetto prevede una piattaforma in legno con tavolini e zona relax della superficie di circa 1400mq. posizionata sulla scogliera (appena oltre la spiaggetta). Oltre a ombrelloni e tavolini, previsto il bancone bar e la batteria servizi con docce, bagni e spogliatoi.



Con un’appendice in legno, la piattaforma prendisole sarà collegata ad un pontile fisso (sempre in legno) della lunghezza di circa 24 metri, accessibile con una passerella amovibile. Infine la parte finale sarà costituita da un pontile galleggiante di altri 24 metri circa, dove ospitare barche da diporto di differente stazza.



Nelle foto: il progetto approvato sulla scogliera del Calabona ad Alghero