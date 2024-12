Red 1 giugno 2021 «Sardegna Zona bianca, non abbassiamo la guardia» Dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Sassari un monito alla prudenza e un invito a richiedere la vaccinazione a domicilio, anche per gli over 18



SASSARI - La Sardegna è in “Zona bianca”. «Siamo contenti e soddisfatti - commenta il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Sassari Gianluca Chelo – perché dopo tanti mesi di duro lavoro all’interno delle unità operative, specialmente a margine della terza ondata, si riprende a respirare un po’ di libertà e spensieratezza». Infatti, la Zona bianca è un segnale positivo, specialmente per le attività produttive e il tessuto economico messo in ginocchio dall’ondata pandemica.



Non bisogna, però abbassare la guardia. Favorire il buon andamento della zona bianca significa continuare a rispettare correttamente tutte le norme anti-Covid: utilizzo della mascherina, distanziamento sociale, evitare assembramenti e prestare sempre massima attenzione all’igiene delle mani. «Sui nostri social – prosegue Chelo – stiamo attivando una campagna di comunicazione utile a sensibilizzare i cittadini sulla gestione dell’emergenza, soprattutto in questo momento dove la nuova normalità porta con sé nuove domande. In primis, oggi, serve comunicare correttamente le modalità di prenotazione delle vaccinazioni. Vaccinarsi è un atto importante, doveroso e responsabile. E anche in momento noi infermieri siamo in prima linea».



Infatti, da giovedì 3 giugno, il Governo ha aperto le vaccinazioni a tutti, senza limiti d’età e l’ultimo protocollo siglato dalla Fnopi - Ministero della Salute e Conferenza Stato-Regioni - prevede la vaccinazione a domicilio da parte degli infermieri, anche per gli over 18. «Invitiamo tutta la popolazione a prenotare la data per poter fissare la vaccinazione – conclude il presidente dell'Ordine - in maniera da effettuare il prima possibile una vaccinazione di massa, che fornisca un certo grado di stabilità sanitaria e socio-economica. Per questo, è importante conoscere e utilizzare il servizio della vaccinazione presso il proprio domicilio, che può essere prenotata».



Nella foto: il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Sassari Gianluca Chelo