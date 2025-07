Cor 10:18 Incubo Arst ad Alghero: ancora segnalazioni Nuove richieste, le ennesime, da parte dei consiglieri comunali algheresi che evidenziano carenze e disservizi nel trasporto pubblico locale. Alberto Bamonti (ancora una volta) chiede maggiore impegno di regione e società di trasporti



ALGHERO - Ancora segnalazioni e lamentele per un servizio che si dimostra sempre in affanno in Riviera del Corallo, con polemiche continue, richieste inascoltate e disservizi all'ordine del giorno. Alberto Bamonti (ancora una volta) chiede maggiore impegno: «Con l’imminente attivazione del servizio di Polizia Locale ad Alghero, anche in orario notturno, è giunto il momento di chiedere con forza alla Regione e all’Arst un passo avanti nel potenziamento del trasporto pubblico locale. Alghero, città turistica per eccellenza, ha bisogno di un servizio che risponda davvero alle esigenze di residenti e visitatori, anche nelle ore più tarde».



«È fondamentale che la Regione e l’Arst istituiscano corse notturne che colleghino i diversi quartieri cittadini, incluso l’aeroporto, tra l’una e le cinque del mattino. Non possiamo più permetterci che nei mesi di maggio e giugno l’ultimo autobus parta alle 21:00, e che solo nei mesi di luglio e agosto venga aggiunta una corsa alle 23:40. Questa situazione è insufficiente: i turisti arrivano, si muovono e desiderano vivere la città anche di notte. È nostro dovere garantire loro servizi pubblici sicuri e adeguati» tuona Bamonti, capogruppo di Noi Riformiamo Alghero.



«Un’altra criticità - sottolinea - riguarda il sovraffollamento dei mezzi pubblici negli orari pomeridiani: molti rientrano dalle spiagge o anticipano l’uscita per cena, e spesso i mezzi sono pieni, costringendo i visitatori ad attendere corse successive o a muoversi a piedi. Considerando che i taxi, soprattutto nelle ore serali, sono spesso difficili da trovare, diventa ancora più urgente potenziare il servizio di trasporto pubblico».



«Inoltre, si evidenzia la mancanza di una segnaletica adeguata in alcune fermate strategiche. Alla fermata de La Conchiglia, ad esempio, il bus si ferma regolarmente, ma manca completamente il cartello identificativo. Questo crea disagi soprattutto ai turisti, che spesso non sanno se si trovano nel posto giusto. Chiediamo alla Regione e all’Arst uno sforzo concreto per rendere il servizio di trasporto pubblico più efficiente e rispondente alle reali esigenze di Alghero. Migliorare la mobilità significa migliorare l’accoglienza, la vivibilità e l’immagine della nostra città» chiude Alberto Bamonti.