Bolla rovente in arrivo in Sardegna

ALGHERO - Una bolla di aria rovente si intensificherà soprattutto mercoledì 23, interessando inizialmente la Sardegna e le regioni centrali, estendendosi poi anche al Nord Italia. Qui, però, si farà strada un flusso di aria umida oceanica che scatenerà un’acuta fase di maltempo, con piogge e rovesci temporaleschi. Il caldo resterà intenso su tutto il Sud Italia e sulla Sicilia, dove le proiezioni indicano una condizione atmosferica di eccezionalità: i modelli matematici prevedono temperature ai limiti dei massimi storici. Monitoreremo costantemente gli aggiornamenti giorno per giorno.



Martedì 22 luglio. Al Nord Italia il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, ma rapidamente si coprirà ovunque. Sono previste piogge diffuse, localmente intense, anche a carattere temporalesco o da rovescio, su tutte le regioni eccetto l’Emilia‑Romagna, che resterà solo parzialmente coinvolta.

Su Centro Italia e Sardegna prevarranno cieli sereni e assenza di fenomeni significativi.

In Sud Italia e Sicilia il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque. Le temperature minime subiranno un aumento su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e la Sardegna centro-meridionale; resteranno stazionarie su Veneto, Friuli Venezia‑Giulia e Abruzzo, mentre segnaleranno una diminuzione altrove. Le massime aumenteranno su Sardegna, Veneto, Friuli Venezia‑Giulia e la Sicilia orientale; rimarranno invariate al Centro Italia e diminuite nel resto d’Italia. In Sicilia centro orientale si registreranno temperature frequentemente sopra i 40°C nelle zone interne, con punte anche di oltre 45°C. I venti soffieranno generalmente deboli e variabili su tutto il territorio. Il Mare Adriatico sarà poco mosso; il Mar Tirreno, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e la parte occidentale del Mar Ionio da mosso a poco mosso; il Mar Ionio orientale si manterrà mosso.



Mercoledì 23 luglio. L’instabilità tornerà al Nord Italia, con tendenza a temporali che in giornata potranno essere diffusi e di forte intensità, con rovesci e locali grandinate su tutte le regioni eccetto l’Emilia‑Romagna, che risentirà solo in parte in questa fase, e dove farà piuttosto caldo. Sul Centro Italia si avranno cieli irregolari con piogge attese su Toscana, Marche e Sardegna centro-meridionale. Il Sud, la Sardegna e la Sicilia godranno invece di bel tempo e caldo ingente, in deciso calo sulla Sardegna occidentale. In Sicilia e Sud Italia, sono attese ancora temperature elevatissime.



Giovedì 24 luglio. Continueranno condizioni di maltempo diffuso su Centro-Nord, con fenomeni sparsi che a tratti potranno risultare anche intensi. Forte calo della temperatura. Al Sud Italia avremo cieli parzialmente nuvolosi, ma con ampie schiarite e temperature elevatissime. Caldo impegnativo soprattutto tra Puglia, Basilicata, zone interne della Campania, Calabria ed in Sicilia.



Venerdì 25 luglio e sabato 26 luglio. In tutta Italia resta instabilità atmosferica: i cieli si mostreranno irregolarmente nuvolosi e si alterneranno a fasi temporalesche che si spingeranno anche verso sud. Tuttavia, si avranno anche ampie fasi soleggiate, con tendenza a miglioramento nel Nord Italia.