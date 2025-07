Cor 15:30 Vento de l’Alguer, chiusa la fase estiva Si è conclusa con entusiasmo la fase estiva del Campionato Vento de l’Alguer, promosso dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Alghero, grazie a due eventi sportivi di grande rilievo



ALGHERO – Si è conclusa con entusiasmo la fase estiva del Campionato Vento de l’Alguer, promosso dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Alghero, grazie a due eventi sportivi di grande rilievo: il Trofeo Onda Blu del 29 giugno e il XXII° Trofeo Maci del 13 luglio, accompagnato da una veleggiata internazionale e una serata conviviale tra velisti. La competizione velica Trofeo Onda Blu il 29 giugno, caratterizzata da vento forte e mare mosso, ha visto vincitori: ORC SPI: 1° FLORESA di Raffaele Pironti ORC NO SPI: 1° ASA di Alberto Pinna.



Per il XXII° Trofeo Maci – 13 luglio nella classe ORC SPI: Giuseppe Rivieccio è arrivato primo con BUDDHANA. mentre nella Classe ORC NO SPI: Alberto Pinna è arrivato primo con ASA. In concomitanza del Trofeo MACI, si è svolta la veleggiata internazionale “Al mar amb els Germans Catalans”, con la partecipazione di alcuni equipaggi del Real Club Náutico de Barcelona, giunti ad Alghero per celebrare il legame marinaro e culturale tra le due sponde del Mediterraneo. La giornata si è conclusa con una cena conviviale presso la sede della Lega Navale, molto partecipata e animata da spirito sportivo e amicizia tra velisti locali e catalani.



Prossimo appuntamento: Alghero – Bosa – Alghero. La sezione autunnale del campionato prenderà il via il 13 e 14 settembre con la storica regata Alghero–Bosa–Alghero, una delle più attese della stagione, che unirà competizione, navigazione costiera e spirito di avventura lungo uno dei tratti più suggestivi della costa occidentale sarda.