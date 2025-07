Cor 10:42 Comunità Energetiche Rinnovabili: seminario Il seminario, aperto a tutti, rappresenta un’importante occasione di confronto per amministratori, cittadini e imprese del territorio interessati a scoprire le potenzialità delle CER come leva per un nuovo modello energetico partecipato, equo e sostenibile.



PORTO TORRES - Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ospiterà giovedì 24 luglio, presso la Sala riunioni dell’Incubatore d’Imprese di Porto Torres, il nono Seminario sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Sardegna, un appuntamento chiave all’interno del Progetto CER,

promosso e finanziato dall’Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale della Regione Autonoma della Sardegna.



L’iniziativa è volta a promuovere la diffusione delle CER su tutto il territorio isolano, accompagnando enti locali e stakeholder in un percorso di formazione, assistenza tecnica e sviluppo di nuove pratiche energetiche condivise.



A dare il benvenuto saranno il Sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, e la Presidente del Consorzio Industriale di Sassari, Simona Fois. I lavori proseguiranno con l’intervento di Andrea Zara (S.O.So.R.), che illustrerà obiettivi e attività del Progetto CER.