Red 1 giugno 2021 Zero nuovi positivi: trend in discesa ad Alghero Scendono da trentuno a trenta i positivi totali, di cui cinque ospedalizzati (erano quattro nel precedente resoconto). Non si registra nessun nuovo positivo, mentre le persone in quarantena sono trentanove (+ sette)



ALGHERO – Scendono da trentuno a trenta i positivi totali, di cui cinque ospedalizzati (erano quattro nel precedente resoconto). Non si registra nessun nuovo positivo, mentre le persone in quarantena sono trentanove (+ sette). Questi i dati sull'andamento dei contagi da Covid-19 ad Alghero. Dati che confermano il trend in discesa nella Riviera del corallo.