Red 3 giugno 2021 Covid: fermi i contagi a Oristano Per effetto dell´aggiornamento odierno, i casi di positività al Coronavirus accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 991, i pazienti guariti sono 947, mentre quelli ancora in cura sono ventisette



ORISTANO – Oggi (mercoledì), a Oristano oggi si registra una nuova guarigione dal Covid-19. Fermi, invece, i contagi. L’aggiornamento sull’emergenza sanitaria da Coronavirus in città è stato comunicato al sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie dell'Assl di Oristano.



Per effetto dell'aggiornamento odierno, i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 991, i pazienti guariti sono 947, mentre quelli ancora in cura sono ventisette. Diciassette i pazienti deceduti dall'inizio della pandemia.